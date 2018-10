'Bafetimbi Gomis parayı seven bir oyuncu'

Marsilya'nın Sportif Direktörü, Fransız basınına geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olanhakkında konuştu.Gomis'in parayı seven bir oyuncu olduğunu belirten yönetici, "Gomis'i göndermemiz bir hata mıydı? Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdiği ve sonra Suudi Arabistan'a gittiği için bunu söyleyebilir miyiz? Ona çok iyi bir teklif yaptığımızı biliyordu. Kendisi Galatasaray'ın daha iyi olacağını düşündü çünkü büyük bir maaş alacaktı, büyük bir kontratı olacaktı. Her şeyi yaptık onun için ama o daha ilginç olduğu için kararını böyle verdi. Bafe parayı seven bir oyuncu. Herkes kendi kararını veriyor. Her şeyi yaptık ama menajeri Galatasaray'dan iyi bir teklif aldıklarını söyleyerek oraya gitmeye karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.Galatasaray'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ''Paraya ihtiyaçları vardı ve beni satmak istediler. Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı. Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Talebim zam almak değildi.'' demişti.Marsilya'da kiralık olarak oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray'a gelen Gomis, yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'a transfer oldu.Arabistan'da 7 maça çıkan Fransız golcü, 530 dakikada 4 kez ağları sarstı.Fransız golcü, bu sezon başında da Galatasaray'dan ayrılmış ve yıllık 6 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a transfer olmuştu.