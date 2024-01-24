Portland Trail Blazers pivotu Deandre Ayton, maksimum sözleşmeli bir oyuncu olduğu için NBA'de "kanıtlayacak hiçbir şeyinin kalmadığına" inandığını belirtti.



2018 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmesine rağmen lige girdiğinden bu yana önemli bir gelişme kaydetmemesiyle eleştirilen Ayton, maksimum kontratlı bir oyuncu olduğu için kendine yönelik güveninin sarsılmadığını açıkladı:



"Bu ligde kanıtlayacak hiçbir şeyim kalmadı. Maksimumluk bir oyuncuyum ve öyle olmaya da devam edeceğim."



Phoenix Suns'tan Portland'a takasından bu yana gerileme yaşayan ve beklentileri halen karşılayamamış olan Ayton, kariyerinin en kötüsü olan %53,7'lik şut isabetiyle maç başına 12,8 sayı ortalaması yakalıyor.



