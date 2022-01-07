Aytemiz Alanyaspor'da 13 pozitif vaka!

Aytemiz Alanyaspor; Francesco Farioli, 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aytemiz Alanyaspor'da 13 pozitif vaka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 12:26
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli de dahil kulüpteki 13 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.