Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli de dahil kulüpteki 13 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Aytemiz Alanyaspor'un açıklaması şu şekilde



"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."





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