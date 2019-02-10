RAKİP OYUNCULARI ELEŞTİRDİ

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Atiker Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor ve Evkur Malatyaspor'un puan cetveli ve oyun tarzı yönünden birbirine yakın iki takım olduğunu belirtti.Maçın ilk yarı Malatyaspor'un isteğine yakın bir oyun olduğunu ifade eden Kocaman, ''Özellikle ikinci bölgedeki pas trafiğini hızlandırarak, hücuma gidecek oyuncuları bulamadık. Cılız ataklar bulduk. Rakibimizi hırpalama şansımızı da bulamadık. Son derece hızlı gelen bir takımı son derece kolay şekilde bloke ettik. İkinci yarı direk toplarla başladık. Hem oyunun ritmi arttı, hem etkinliği arttı. Galibiyete doğru giderken, bir anda geriye düşmek bütün her şeyi berbat etti. Tekrar beraberliği yakalayıp, galibiyete gitmek kolay değildi. Zaten savunma kursusu sert bir takımla oynuyoruz" diye konuştu.Rakip oyuncuları eleştiren Kocaman, ''" dedi.Maçın son dakikasında penaltı tartışmasına neden olan pozisyonla ilgili hakemi eleştiren Kocaman, ''" şeklinde konuştu.