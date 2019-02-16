Aykut Kocaman: ''Protesto edilecek ne yaptım?''

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik direktör hizmet ettiği Fenerbahçe'ye rakip olduğu maç öncesinde ve sonrasında taraftarlardan tepki görmesiyle ilgili konuştu.Kocaman, "Taraftar tepkisinde hiçbir şey yaşamadım" diyerek, "İstanbulspor, Sakaryaspor, Fenerbahçe forması giydiğimde de doğru bildiklerimi yapmaya çalıştım. Antrenörlük yaptığımda da bunu yaptım. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için o zaman ne yaptıysam, bugün de Konyaspor'un haklarını savunmak için aynı şeyleri yapacağım." diye konuştu.Kocaman, karşılaşmada yapılan protestolar hakkında da, "İnsan şöyle bir hayatına baktığı zaman, bu kadar saçma sapan bir şeyi nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi? Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bir düşman ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Bu durumun faydadan çok zararı var" dedi.