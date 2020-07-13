AX Armani Exchange Milan, Zach LeDay'i kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Zach LeDay'i transfer etti.

Haber; AA
AX Armani Exchange Milan, Zach LeDay'i kadrosuna kattı
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13 Temmuz 2020 16:44
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Zach LeDay'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Litvanya ekibi Zalgiris'ten ayrılan 26 yaşındaki LeDay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kısa forvet ve pota altı oyuncusu olarak görev yapabilen LeDay, İsrail'in Hapoel Gilboa Galil ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında oynadıktan sonra geçen sezon Zalgiris'e imza atmıştı.

Zalgiris formasıyla THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 28 maça çıkan 2,02 metre boyundaki LeDay, 11,8 sayı, 4,7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.



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