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Avusturalya Açık'ta heyecan sürüyor

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Anderson ve kadınların 9 numaralı seribaşı Bertens, organizasyona 2. turda veda etti. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Nadal ve 3 numaralı seribaşı Federer, tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Kerber ve 3 numaralı seribaşı Wozniacki 3. tura çıktı.

Kaynak: AA
Avusturalya Açık'ta heyecan sürüyor
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16 Ocak 2019 18:05
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 3. gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson ve kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 48 numarası Matthew Ebden'ı 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe, 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 7-5) yendiği 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson'ı turnuvanın dışına itti.

3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Roger Federer, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da yollarına devam etti.

 Kerber ve Wozniacki zorlanmadı
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, dünya 195'incisi Beatriz Haddad Maia'yı, unvanını korumaya çalışan 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise klasmanın 36. sırasındaki Johanna Larsson'u 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da tur atladı.

Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens ise dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvaya 2. turda veda etti.

 Djokovic ve Halep korta çıkacak
Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Jeremy Chardy ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Sofia Kenin ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Tamara Zidansek mücadele edecek.

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