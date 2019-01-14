Avustralya Açık'a Isner'den erken veda

Kerber 2. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı John Isner, ilk turda elendi.Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, ABD'li John Isner ile dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka karşılaştı. 21 yaşındaki Opelka, 3 saat süren maçı 7-6, 7-6, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanarak 2. tur biletini aldı.Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth'ü 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, dünya 42'ncisi Adrian Mannarino karşısında ilk iki sette zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 5-7, 6-2, 6-1) galip ayrıldı.10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, Peter Gojowczyk'i, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da Matteo Berrettini'yi 3-1 yenerek tur atladı.Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, ilk turda karşılaştığı dünya 92 numarası Polona Hercog'a 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük kurdu.5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, Alison Riske'yi, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ise Anna Kalinskaya'yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.2008 şampiyonu Maria Sharapova da Harriet Dart'ı oyun vermeden mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.