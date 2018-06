Avrupa'da rakipler Cuma günü belli oluyor

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri Cuma günü belli olacak.Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine Türkiye'den kadınlarda Galatasaray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank katılacak.Gerçekleşecek kura çekiminde CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlarda dörtlü finallere ev sahipliği yapacak takımlar da açıklanacak.CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play-off turu ilk karşılaşmaları 13-15 Mart'ta, rövanşları ise 20-22 Mart'ta oynanacak.Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını 6'lı play-off turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 6'lı play-off turunda yerini alacak.CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turunda şu takımlar yer alacak:Almanya: VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleysİtalya: Sir Colussi Sicoma, Cucine Lube, Trentino DiatecRusya: Lokomotiv Novosibirsk, Zenit KazanPolonya: PGE Skra, Zaksa, WegielFransa: Chaumont VB 52 Haute MarneEv sahibinin yerini alacak takım: Noliko (Belçika)CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off turu ilk karşılaşmaları 20-22 Mart, rövanşları ise 3-5 Nisan'da oynanacak.Bu turda rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan takım, Dörtlü Final'deki yerini alacak.CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda mücadele edecek takımlar şöyle:İtalya: Igor Gorgonzola, Imoco VolleyRusya: Dinamo KazanRomanya: CSM Volei Albaİsviçre: VoleroEv sahibinin yerini alacak takım: Galatasaray (Türkiye)