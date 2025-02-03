Avrupa listesi ne zaman verilecek? 2025 UEFA isim listesi

Avrupa listesi ne zaman verilecek, 2025 Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor büyük bir merakla takip ediliyor. Transfer dönemine dair tüm detaylar ve tarihler netlik kazandı.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin UEFA'ya kadro listelerini bildirmeleri için son tarih 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuları belirlenen süre içinde UEFA'ya bildirmezse, yeni oyuncularını Avrupa maçlarında oynatamayacak.



Avrupa'nın en büyük liglerinde 2025 kış transfer dönemi 3 Şubat'ta sona erecek. 3 Şubat'tan itibaren takımlar yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük liglerde transfer süreci 3 Şubat 2025'te tamamlanırken, bazı ülkelerde bu süreç 4 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Özellikle Hollanda ve Portekiz gibi liglerde transfer penceresi bir gün daha açık kalacak.