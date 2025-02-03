Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 12:57 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 12:57

Avrupa listesi ne zaman verilecek? 2025 UEFA isim listesi

Avrupa listesi ne zaman verilecek, 2025 Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da 2025 yılı kış transfer dönemi sona ermek üzere. Peki, Avrupa listesi ne zaman verilecek? 2025 UEFA isim listesi tarihi

Avrupa listesi ne zaman verilecek? 2025 UEFA isim listesi
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Avrupa listesi ne zaman verilecek, 2025 Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor büyük bir merakla takip ediliyor. Transfer dönemine dair tüm detaylar ve tarihler netlik kazandı.

AVRUPA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin UEFA'ya kadro listelerini bildirmeleri için son tarih 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuları belirlenen süre içinde UEFA'ya bildirmezse, yeni oyuncularını Avrupa maçlarında oynatamayacak.

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2025

Avrupa'nın en büyük liglerinde 2025 kış transfer dönemi 3 Şubat'ta sona erecek. 3 Şubat'tan itibaren takımlar yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük liglerde transfer süreci 3 Şubat 2025'te tamamlanırken, bazı ülkelerde bu süreç 4 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Özellikle Hollanda ve Portekiz gibi liglerde transfer penceresi bir gün daha açık kalacak.
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