Aulas'tan Şampiyonlar Ligi'nin başlayacağı tarih iddiası

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü.
Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı.
Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti.
17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertlenmişti.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.
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Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı.
Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti.
17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertlenmişti.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın