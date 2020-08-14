ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz düzenlenecek

Teniste ATP Sezon Sonu Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz düzenlenecek
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14 Ağustos 2020 19:38
Teniste ATP Sezon Sonu Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak. 

Turnuvanın sitesinde yer alan açıklamada, en iyi sekiz tenisçinin şampiyonluk mücadelesi verdiği organizasyonun bu yıl salgın nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi. 

Gelecek yıldan itibaren Torino'nun ev sahipliği yapacağı turnuva, 15-22 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da son kez düzenlenecek. 

Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Dominic Thiem, halihazırda turnuvaya katılmaya hak kazandı. 



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