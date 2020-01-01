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Atkinson ve Craig, Lue'nun yanına katılmaya yakınlar!

Eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson ve Miami Heat yardımcı koçu Dan Craig'in, Tyronn Lue yönetimindeki LA Clippers koçluk kadrosuna katılmaya yakın oldukları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson ve Miami Heat yardımcı koçu Dan Craig'in, Tyronn Lue yönetimindeki LA Clippers koçluk kadrosuna katılmaya yakın oldukları bildirildi.

The Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre, Clippers'ın Craig'e daha fazla para teklif ettiği ve bu işin sonunda bir yerde başantrenör olma yolunda bir yol olacağını umduğu belirtildi.

Atkinson ve Craig'in Lue'nun kadrosu için aday oldukları ilk olarak geçen hafta duyurulmuştu.

The New York Times'tan Marc Stein'a göre, Lue'nun kadrosunda baş asistan olarak seçilmesi beklenen Chauncey Billups, Clippers ile resmi olarak görüşme yaptı.

Lue işe alındığında, Billups hala Indiana Pacers'ın başantrenörlük işi için bir adaydı, ancak şimdi Nate Bjorkgren'i işe aldıklarından ötürü, Billups, Clippers ile olan anlaşmasını tamamlamaya hazır durumda.

Stein'a göre koçlar arasındaki beklenti, Atkinson, Craig ve Billups'un Clippers'a katılma anlaşmalarını sonuçlandıracak olması üzerine.

Larry Drew'un da Clippers tarafından yardımcı koç olarak işe alınmasının beklendiği söylenmişti.


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