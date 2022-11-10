Atatürk'ü Anma Koşusu, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlediği organizasyona 439'u kız, 509'u erkek 948 sporcu katıldı.
Koşular öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin yarıştığı koşuda dereceye giren sporcular şunlar:
- Küçük kızlar:
1. Nidanur Çankaya
2. Hatice Türk
3. Aysel Olga Demir
- Küçük erkekler:
1. Doğan Kara
2. Arda Yüce
3. Ömer Ayağ
- Yıldız kızlar:
1. Sena Çakmak
2. Elif Beyza Kökçüoğlu
3. Hamide Naz Kırtaş
- Yıldız erkekler:
1. Doruk Saldamlı
2. Semih Sefa Armutçu
3. Sami Yusuf Güllü
- Genç kızlar:
1. Fatma Altun
2. Elif Akçiçek
3. Döndü Poyraz
- Genç erkekler:
1. Azat Özkan
2. Yasin Ozan
3. Muhammed Mustafa Arslan
Türkiye Atletizm Federasyonunun Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlediği organizasyona 439'u kız, 509'u erkek 948 sporcu katıldı.
Koşular öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin yarıştığı koşuda dereceye giren sporcular şunlar:
- Küçük kızlar:
1. Nidanur Çankaya
2. Hatice Türk
3. Aysel Olga Demir
- Küçük erkekler:
1. Doğan Kara
2. Arda Yüce
3. Ömer Ayağ
- Yıldız kızlar:
1. Sena Çakmak
2. Elif Beyza Kökçüoğlu
3. Hamide Naz Kırtaş
- Yıldız erkekler:
1. Doruk Saldamlı
2. Semih Sefa Armutçu
3. Sami Yusuf Güllü
- Genç kızlar:
1. Fatma Altun
2. Elif Akçiçek
3. Döndü Poyraz
- Genç erkekler:
1. Azat Özkan
2. Yasin Ozan
3. Muhammed Mustafa Arslan
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