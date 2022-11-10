Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı

Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı. Organizasyonda 948 sporcu yarıştı

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Atatürk'ü Anma Koşusu Ankara'da yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2022 15:50
Atatürk'ü Anma Koşusu, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlediği organizasyona 439'u kız, 509'u erkek 948 sporcu katıldı.

Koşular öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin yarıştığı koşuda dereceye giren sporcular şunlar:

- Küçük kızlar:

1. Nidanur Çankaya

2. Hatice Türk

3. Aysel Olga Demir

- Küçük erkekler:

1. Doğan Kara

2. Arda Yüce

3. Ömer Ayağ

- Yıldız kızlar:

1. Sena Çakmak

2. Elif Beyza Kökçüoğlu

3. Hamide Naz Kırtaş

- Yıldız erkekler:

1. Doruk Saldamlı

2. Semih Sefa Armutçu

3. Sami Yusuf Güllü

- Genç kızlar:

1. Fatma Altun

2. Elif Akçiçek

3. Döndü Poyraz

- Genç erkekler:

1. Azat Özkan

2. Yasin Ozan

3. Muhammed Mustafa Arslan

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ