Atakaş Hatayspor, Giresunspor deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atakaş Hatayspor, Giresunspor deplasmanında
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24 Aralık 2021 14:25
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Samuel Ayomide Adekugbe ve Fatih Kurucuk ile sakatlığı süren Mehdi Boudjemaa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.


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