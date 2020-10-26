Aslantepe'de Fatih Terim'le zirve

Erzurumspor maçı sonrasında Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Deneyimli teknik adamın, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım'' sözleri resmi siteye de koyulmadı.



Terim'in yönetime giden bu ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında krize nokta koymak istiyor.



Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığı "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklamasına dayanarak kritik zirveye Terim'i davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.



Son dönemde amatör branşlar dahil maç kaçırmayan Cengiz, gündem bir anda değişince dünkü basketbol maçına da gitmedi. Başkan, yarın yapacağı açıklamalarla krize son verecek.



NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN

Egolar bırakılmalı



"Fatih Terim, Erzurum maçından sonra 'Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım' demişti. Bu söylemin sert olduğunu düşünüyorum. Yönetim içinde uzun süredir ciddi çatlak var. Başkan Cengiz rahatsızlığına rağmen öz veri göstererek yönetimi ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak taşıma su ile değirmen dönmez. Çünkü Terim, çarpıcı söylemleri ile Galatasaray'da uzun süredir beklenen seçimin ateşini yakmıştır. Bu saatten sonra iki taraf da egoları bir tarafa bırakıp G.Saray'ın menfaatlerine göre hareket etmeli."



