Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi, var mı 2023?

Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı, asgari ücretliler bayram ikramiyesi alacak mı? Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere emeklilere yılda iki kez ikramiye veriliyor. Kurban bayramına kısa bir süre kalırken, asgari ücretle çalışan vatandaşlar tıpkı emeklilerde olduğu gibi kendilerine de bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?Asgari ücretliler için Bayram ikramiyesi verilmiyor.Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak.Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor.Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.