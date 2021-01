Arteta'dan Mesut sözleri: 'Çünkü, koronavirüs'

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Mesut Özil'in neden hala resmi olarak açıklanmadığıyla ilgili gelen soruya Arteta, "Karantina süreçleri nedeniyle transferlerde son adımı atmak eskisine göre çok daha uzun sürüyor. Çünkü, çok fazla kısıtlama var. Her şey çözüldüğünde resmi açıklama yapılır diye düşünüyorum." dedi.



İspanyol teknik adam, "Bence her şey tamam ama şu an sürecin tam olarak neresindeyiz söyleyemem." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



FENERBAHÇE CUMARTESİYE HAZIRLANIYOR



Fenerbahçe'nin yıllardır hayalini kurdukları imza cumartesi günü atılıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Mesut Özil için görkemli bir tören yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıllardır hayalini kurdukları imza cumartesi günü atılıyor.