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Arjen Robben için flaş iddia; "Sneijder'in yanına gidiyor"

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in sezon sonunda Katar'ın yolunu tutabileceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arjen Robben için flaş iddia; 'Sneijder'in yanına gidiyor'
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25 Şubat 2018 04:40
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arjen Robben için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Reuters'te yer alan habere göre; Robben yeni kontrat alamaması durumunda Katar'dan gelen cazip teklifi değerlendirmeye alacak.

Haberde; Robben'in Wesley Sneijder'in oynadığı Al Gharafa takımına gidebileceğini ve Katar ekibinin yüksek bir kontrat önermeye hazır olduğu belirtildi.

Bayern Münih ile bu sezon 26 maça çıkan 34 yaşındaki Robben, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI SİTEM ETTİ

Robben, Beşiktaş maçı sonrası Robben, "Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur. Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur" ifadelerini kullanmıştı"

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