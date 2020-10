Arenas: "Van Gundy, insanlarla iletişim kurmayı sevmezdi"

Eski NBA süperstarı Gilbert Arenas, yeni New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy'nin sorunlarından birinin "insanlarla iletişim kurmayı seven bir insan olmaması" olduğunu açıkladı.



Orlando'da olduğu dönemde Van Gundy ile çalışmış olan Arenas, Pelicans'ın yeni başantrenörünün altında bir oyuncu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.



Arenas, basketbol koçu Howie Levine ile yaptığı "The No Chill Podcast"teki röportajında şunları hatırladı:



"Stan'in adamlarla nasıl etkileşime girdiğini izlerdim. Gülerdi, şakalaşırdı, iyi bir adamdı. Antrenman başlamadan önce geri sayım yapan bir saatleri vardı. Adamlarla beraber güler, şakalaşır, golf vuruşları hakkında falan konuşurdu. Hareketleri üzerinde çalışırdı. O saat sıfıra vurduğunda, aman tanrım, adam tam tersine dönerdi."



Agent Zero daha sonra, koç olarak Van Gundy ile karşılaştığı bir sorun olan, "insanlarla iletişim kurmayı seven bir insan olmaması" ve basketbol dışında hiçbir şey hakkında konuşamamasıyla devam etti:



"Stan'in bir koç olarak tek sorunu, insanlarla pek iletişim kurmayı sevmemesiydi. Basketbolcuları anlayan bir basketbolcuydu sadece. Spor salonunun dışında bir kişiliği yoktu."



Arenas, serbest bırakılmadan önce Orlando'da bir sezon oynamıştı. O dönemde, Washington Wizards'la geçirdiği son sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, kariyerinin en verimli yılları geride kalmıştı.