Arda Güler, ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Çaykur Rizespor maçında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, ilk 11'e dönüyor
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18 Ocak 2023 11:32
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, derbide alınan kötü sonucun ardından Gaziantep karşısında kadroyu değiştiren teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçında da rotasyona hazırlanıyor.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Rizespor ile oynanacak mücadelede ilk 11'de rotasyon yapmayı planlıyor. Taraftarın her maç sahada görmek istediği Arda Güler'in, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadeleden sonra ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Samet'le devam

Savunmada ise özellikle 4 aydır forma giyemeyen Luan Peres'in ilk 11'de olmasa bile süre alması bekleniyor. Sağ bekte Samuel, orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında ise Joshua King'in takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor. Jesus, uyum sürecinde olan yeni transfer Samet Akaydın'ı, Rizespor mücadelesinde de oynatmayı planlıyor.

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