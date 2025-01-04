Aras Kargo'nun konuğu Eczacıbaşı

Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Aras Kargo, pazar günü ikinci devrenin ilk maçında evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı Serhat Semiz, Arzu Uzatöz hakem ikilisi yönetecek.



Biletleri maçtan 2 gün önce tükenen karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da rakibine 3-0 mağlup olan Aras Kargo, seyircisi önünde sürpriz bir galibiyet için mücadele verecek.



Konuk takım 13 maçta 11 galibiyet alırken, düşme hattının 1 basamak üstündeki Aras Kargo sadece 2 kez kazanabildi.