Haber Tarihi: 13 Ekim 2025 15:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 15:39

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025–2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Yazılı sınavlar üç oturumda yapılacak. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Bakanlık takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrencileriçin 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL OTURUMLARI HAKKINDA AYRINTILAR

Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.

Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü'nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025 Gündem AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025
Erol Bulut'tan imza sonrası açıklama: 'Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek' Antalyaspor Erol Bulut'tan imza sonrası açıklama: "Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek"
Mauro Icardi yanıtı: 'Provokasyon var' Galatasaray Mauro Icardi yanıtı: "Provokasyon var"
117. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Gündem 117. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?
Okan Buruk'tan Singo açıklaması! Galatasaray Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki Milan Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Okan Buruk'tan transfer mesajı Galatasaray Okan Buruk'tan transfer mesajı
Javier Tebas: 'Florentino Perez bizi sevmiyor!' Real Madrid Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor! Bayern Münih Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi
2
Edson Alvarez'in gizemli paylaşımı
3
Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı gündemde
4
Fenerbahçe'de Devin Özek için de ayrılık kararı!
5
Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı
6
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
7
Fenerbahçe'de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.