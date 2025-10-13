AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Bakanlık takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrencileriçin 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.



AÖL OTURUMLARI HAKKINDA AYRINTILAR



Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü'nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.







