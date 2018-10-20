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Antalyaspor'un Akdeniz derbisi öncesi kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlarken, kamp kadrosunu açıkladı.

Kaynak: AA
Antalyaspor'un Akdeniz derbisi öncesi kamp kadrosu belli oldu
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20 Ekim 2018 14:13
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcuların, taktik çalıştıkları aktarıldı.

Antalyaspor, Alanya'ya geçerek akşam saatlerinde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Zeki Yıldırım, Osman Çelik, Olcan Adın, Maicon, Yekta Kurtuluş, Mevlüt Erdinç, Nazım Sangare, Chico, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Cissokho, Doukara, Salih Dursun, Celustka, Harun Alpsoy, Musa Nizam, Bahadır Öztürk.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 21 Ekim Pazar  günü saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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