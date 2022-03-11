Antalyaspor'da Mehmedi 2.5 ay yok

Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.



Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Admir Mehmedi'nin Antalya ve İsviçre'deki kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu ve tendonunda yaralanma belirlendiği kaydedildi.



Tedavisine başlanan Mehmedi'nin yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. "ifadelerine yer verildi.





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