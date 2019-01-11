"Kimin daha iyi Antalyasporlu olduğunu tartışmak haddimize değil"



Transfer çalışmaları



Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kulübü rahatlatacak sabit gelir kaynağını engellemeye çalışan zihniyeti anlamalarının mümkün olmadığını belirtti.Süğlün, kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, Antalyaspor yönetimi olarak takımı içinde bulunduğu ağır mali yükten kurtarmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.Antalyaspor'u dünya markası haline getirmek için çalışırken sabit gelir elde edilecek projelerin engellenmeye çalışıldığını üzüntüyle takip ettiklerini belirten Süğlün, kulübün hiçbir şahsın malı olmadığını, Antalya'nın ortak sevdası olduğunu vurguladı.Kulübün siyaset üstü bir marka olduğuna işaret eden Süğlün, stat yapılırken benzerlerini gördükleri girişimlerin son örneğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden karşılarına çıktığını ifade etti.Antalyaspor'a sabit gelir sağlayacak plan değişikliği kararının meclisten oy birliğiyle geçmesini beklerken oy çokluğuyla geçtiğini aktaran Süğlün, şunları kaydetti:"Bizleri üzen plan değişikliklerine verilen ret oylarıdır. Demircikara Mahallesi'ndeki söz konusu alan Antalyaspor Kulübü Derneğine ait olup, belli bir kısmı Büyükşehir Belediyesine hizmet alanı olarak bağışlanmıştır. Bağışlanan kısım dışında kalan alan ise Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından, benzin istasyonu olarak işletilecektir. Bunun kanuna aykırı hiçbir yanı yoktur. Buna rağmen Antalyaspor'umuzu büyük ölçüde rahatlatacak olan bu sabit gelir kaynağını engellemeye çalışan zihniyeti anlamamızın mümkün olmadığının altını çizmek isteriz. Farklı öneriler varsa elbette ki ilgili herkes tarafından değerlendirilecektir. Ancak tümden karşı duruşu iyi niyetle bağdaştırmamız mümkün değildir."Antalya kentinin de menfaatine olan, gelirinin tamamı amatör spor branşlarına aktarılan, Antalyaspor tarihinin en uzun süreli sabit gelir kaynağı haline gelen hafriyat dökme işine göz dikenlerin olduğunu da şaşkınlık ve ibretle izlediklerini anlatan Süğlün, şöyle konuştu:"Bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın adını kullanarak 'Seçilirse hafriyat dökme işinden para almayacak' şeklinde haberler çıktı. Bu adayımızın söylentileri henüz yalanlamamış olmasını endişeyle takip ediyoruz. Bizler bu kulübün yöneticileri olarak hiç bir zaman siyasi fikirlerimizi kulüp adına aldığımız kararlara yansıtmadık. Bundan sonra da böyle olacak. Karşı olduğumuz tek şey, Antalyaspor'u sabit gelir projelerinden mahrum etmeye çalışanlardır. Antalyaspor için cebindeki son 5 lirayı kulübüne destek olmak adına maç biletine veren cefakar ve vefakar taraftarımız bir yanda dururken, o 5 lirayı verenleri mutlu etmek adına gösterdiğimiz çabaya engel olmak isteyenleri görmek, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır."Antalya'da adayların Antalyaspor'a gelir getirecek projeleri yarıştırmalarını beklerken aksine sabit gelir getirecek projeleri engellemeye çalışmasına anlam veremediklerini ifade eden Süğlün, "Kimin daha iyi Antalyasporlu olduğunu tartışmak haddimize değil. Ancak kimlerin ne zaman Antalyasporlu olduğunu böyle günlerde daha net görüyoruz. Maçlarımıza gelemese bile dualarıyla yanımızda olanların, sosyal medyada göstermelik kırmızı-beyaz formamızla poz veren bazı isimlerden daha iyi Antalyasporlu olduğunu görmemiz de zor değil. 'Burası Antalyaspor, biz Antalyaspor'uz' diyerek kulübümüzün menfaatlerine ve sabit gelir projelerine karşı duruş sergileyen herkese tepkimizi en sert şekilde göstermeye devam edeceğimizi, dik duruşumuzu bu tavırlarından vazgeçene dek sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Bu anlamda camiamızı da bize destek olmaya çağırıyoruz." şeklinde görüş belirtti.Gazetecilerin "Yeni transfer olacak mı?" sorusu üzerine Süğlün, Maicon ve William Vainqueur ile yollarını ayırdıklarını hatırlattı.Birkaç oyuncunun da gönderilmesine ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Süğlün, "Yüzde 100 transfer yapmayacağız, diye bir şey söylemiyoruz. Mali şartlar belli. Gönderdiğimiz oyunculardan ciddi gelir elde ettik. Bu oyunculardan uzun vadede 4-5 milyon avro civarında karımız olacak. Mali sorumluluklarımızı yerine getirebileceğimiz duruma geçebilirsek transfer yapabiliriz. Hocamızın da bir takım talepleri var. Değerlendiriyoruz." diye konuştu.Süğlün, Maicon'la yollarını ayırmalarıyla ilgili, "Türkiye içerisinden takımlarla adı geçiyor. Ayrılırken bize ülkesine dönmek istediğini söylemişti." ifadesini kullandı.Takımda birkaç oyuncuya teklif geldiğini ancak bunları değerlendirmediklerini anlatan Süğlün, özellikle Boffin'i satmak istemediklerini sözlerine ekledi.