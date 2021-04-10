Antalya'daki Olimypiyat Elemeleri'nde Şili ilk maçı kazandı

Antalya'da yapılan Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off ilk maçında Şili, Kamerun'u 2-1 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'daki Olimypiyat Elemeleri'nde Şili ilk maçı kazandı
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10 Nisan 2021 23:49
Antalya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off karşılaşmasında Şili, Kamerun'u 2-1 mağlup etti.

Kamerun ve Şili kadın futbol takımları, Manavgat ilçesinde karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova yönetti.

Şili Milli Takımı, 25. dakikada Camila Saez ve 73. dakikada Carla Guerrero'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Kamerun Milli Takımı'nın tek golünü ise 76. dakikada Ajara Nchout Njoya kaydetti.

Kamerun ve Şili, 13 Nisan'da aynı sahada bir maç daha yapacak.


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