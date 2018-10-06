Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!

ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirkenmaç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;''Statları güzelleştiren seyircidir. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum. Hiç nefes alamayacağı bir yer, neden böyle anlamıyorum.''