Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!

Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fatih Terim, maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.
Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;
''Statları güzelleştiren seyircidir. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum. Hiç nefes alamayacağı bir yer, neden böyle anlamıyorum.''
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Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;
''Statları güzelleştiren seyircidir. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum. Hiç nefes alamayacağı bir yer, neden böyle anlamıyorum.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın