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Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim, Antalya Stadyumu'ndan şikayetçi oldu.

Kaynak: Sporx.com
Antalya'da Fatih Terim'i kızdıran olay!
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06 Ekim 2018 18:41
Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fatih Terim, maç öncesi stat hakkında eleştirilerde bulundu.

Stadyumda deplasman taraftarı için açılan bölümü eleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı;

''Statları güzelleştiren seyircidir. Antalya gibi bir turizm başkentinde Galatasaray seyircilerinin oturduğu yer nedendir, bilmiyorum. Hiç nefes alamayacağı bir yer, neden böyle anlamıyorum.''

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