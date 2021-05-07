Ankaragücü'nün kritik Fenerbahçe maçı

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü, Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nün kritik Fenerbahçe maçı
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07 Mayıs 2021 14:39
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ligin zirvesini ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

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