Ankaragücü ilk deplasman puanını arıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.



İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.



Sezona istediği gibi başlayamayan MKE Ankaragücü, sahaya çıktığı 7 maçta 4 puan toplayabildi. Haftaya 16. sırada giren Ankara ekibi, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.



Ligde ilk 3 hafta mağlup olduktan sonra son 4 maçını kaybetmeyerek 8 puan toplayan İstanbulspor ise çıkışını başkent ekibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.



Deplasmanda puanı yok



MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı bütün maçları kaybetti



Sarı-lacivertliler deplasmandaki maçlarında Gaziantep FK'ye 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'te 4-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.



İki takım 17,5 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacak



MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, 17,5 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.



Ligde son olarak 2004-2005 sezonunda 9 Mart 2005'te karşılaşan iki ekip, 17,5 yıl sonra Türkiye'nin en üst futbol liginde birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.



Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de karşı karşıya gelen iki takım da deplasmandaki maçları 1-0 kazanmayı başardı.





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