Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Saba Lobzhanidze'nin ön direğe çıkarttığı topa Alper Potuk dokundu ve fileleri havalandırdı.Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı. Ankaragücü ise 26 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.12. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ndao, topu ceza sahası içindeki Castro'ya gönderdi. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.44. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki Alper Potuk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.90+6. dakikada Borven'in pasından ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda, kaleci Viviano topu kontrol etti.Atatürk OlimpiyatHalis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenViviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk. 89 Ademi), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 71 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 83 Salibur), Castro (Dk. 82 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk. 70 Mevlüt Erdinç)Friedrich, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Erdi Dikmen), Endri Çekiçi (Dk. 86 Voca), Geraldo (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Alper Potuk (Dk. 87 Emre Güral), Lobjanidze, BorvenDk. 54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)Dk. 84 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Friedrich (MKE Ankaragücü)