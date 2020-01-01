Anderson: "Harden harika ama Nets'e uyumlu değil!"

Eski Brooklyn Nets point guardı Kenny Anderson, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Kevin Durant ve Kyrie Irving için neden "uyumlu olmadığını" açıkladı.



Nets, bu ölü sezonda bir süredir James Harden ile bağlantılıydı. Houston'dan memnun olmayan Harden, "süpermaksimum" uzatma kontratını reddetmişti.



Brandon Robinson'la konuşan Anderson, bu fikre şiddetle karşı çıktı ve Nets'te halihazırda doğru kaynaklara sahip olduklarına inandığını belirtti:



"O harika bir oyuncu ama Brooklyn Nets için uyumlu değil. Kyrie'yi aldılar, Kevin Durant'ı aldılar ve bu iki adam etrafında yapılanarak, (Spencer) Dinwiddie ve (Caris) LeVert ile gençlerin orada gelişmesine izin vermeleri gerekiyor. Mükemmel bir ekipleri ve genç bir çekirdekleri var."



Nets, koçluk personeli de dahil olmak üzere baştan aşağı yenilenmişti. Mike D'Antoni ve Amar'e Stoudemire gibilerinin yardım etmesi için işe alınması gerekse de, başantrenör Steve Nash'in önceden herhangi bir koçluk deneyimi bulunmuyor:



"Steve Nash çaylak bir koç; Birinci yılında... Onun bir şeyler inşa etmesine izin vermek gerek ve bu yıl takımın çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama Harden gelirse, tüm bunları biraz değiştirebilir. Buna gerçekten inanıyorum."



"HARDEN YERİNE, LeVERT'E ODAKLANIN"



Kenny ayrıca ekibin Harden yerine şutör guard pozisyonunda Caris LeVert'e odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi:



"Çok iyi oynuyor ve şimdi orada Kyrie ve Kevin Durant'le, bu adam yıllarca harika olacaktır. LeVert şut atabiliyor, topu yere vurabiliyor, içeri girebiliyor, fiziği iyi, pas verebiliyor, her şeyi yapabiliyor."



