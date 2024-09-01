Anaokulları ve kreşler ne zaman başlıyor? 2024-2025

MEB geçtiğimiz yıllarda uyum süreci adında, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak bilinen okul öncesi sınıflarının ne zaman eğitime başlayacağı merak konusu oldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih...
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: