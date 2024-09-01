Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 16:07

Anaokulları ve kreşler ne zaman başlıyor? 2024-2025

Ağustos ayının son günlerinde Eylül'ün başlamasına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan anasınıfı öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, anaokulları ne zaman başlıyor? 1. sınıflar ne zaman açılacak?

Anaokulları ve kreşler ne zaman başlıyor? 2024-2025
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MEB geçtiğimiz yıllarda uyum süreci adında, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak bilinen okul öncesi sınıflarının ne zaman eğitime başlayacağı merak konusu oldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih...

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
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