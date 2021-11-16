Anadolu Efes, 419. zafer için sahaya çıkıyor

Olmypiakos ile THY EuroLeague'de karşılaşacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 419. galibiyeti için sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, 419. zafer için sahaya çıkıyor
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16 Kasım 2021 16:33
THY EuroLeague'de çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile çarşamba 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.


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