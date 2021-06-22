Altuğ Çelikbilek Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

Wimbledon tenis turnuvası elemelerinde Milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek, ikinci tura yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altuğ Çelikbilek Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
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22 Haziran 2021 23:24
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon elemelerinde tek erkeklerde Altuğ Çelikbilek ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın birinci tur elemelerinde, tek erkeklerde Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, tek kadınlarda ise Çağla Büyükakçay korta çıktı.

İlk grand slam heyecanını bu yıl Fransa Açık'ta yaşayan Altuğ Çelikbilek, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon'daki elemelerin ilk turunda Fransız Constant Lestienne'yi 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 yenerek üst tura kaldı.

Dünya sıralamasında 202. basamakta yer alan Cem İlkel ise 21 yaşındaki Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'ye 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek kadınlarda ise Çağla Büyükakçay, 22 numaralı seribaşı Fransız Harmony Tan'a 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak elendi.


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