Altın neden yükseliyor? 21 Şubat ons ve gram altın fiyatları

Son sekiz haftadır yükseliş trendinde olan altın, yeni bir rekora daha imza attı. 24 ayar gram altın, serbest piyasada ilk kez 3.500 TL seviyesine ulaştı. Peki, Altın neden yükseliyor?





Altının ons fiyatı ise 11 Şubat'ta 2.942 dolara çıkarak tarihi bir seviyeye yükseldi. Yatırım bankası Goldman Sachs, 17 Şubat'ta 2025 yıl sonu için tahminlerini güncelleyerek ons altının 3.100 dolara çıkacağını öngördü.

Yatırımcılar açısından bakıldığında, altın son bir yıl içinde dolar bazında yaklaşık %45, TL bazında ise %70 oranında değer kazandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu yükselişin en büyük nedenlerinden birinin ABD eski Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları olduğunu belirtiyor. Yıldırımtürk'e göre, ekonomik veriler ve faiz politikalarından çok, Trump'ın küresel ticareti etkileyen hamleleri belirsizlik yaratıyor ve bu da altına olan ilgiyi artırıyor.

Özellikle Çin, Kanada ve Meksika'ya uygulanan gümrük vergileri ve sonrasında gelen karşılıklar, piyasalardaki endişeyi tırmandırıyor. Avrupa'ya sıçrama ihtimali olan bu gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine neden oluyor.

Ekonomist Şirin Sarı, altına olan küresel talebin arkasında siyasi, ekonomik ve jeopolitik faktörlerin yattığını belirtiyor. Ortadoğu'daki savaş ortamı, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve küresel belirsizlik, yatırımcıları altın almaya yönlendiriyor.

Bunun yanında ABD Merkez Bankası (FED) faiz politikaları da altın fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ocak ayında ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek çıkması ve yeni ek vergilerin uygulanması, FED'in faiz indirim sürecini yavaşlatabilir. Bu durum, yatırımcıların enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmesine yol açıyor.

Altına yönelik en büyük talep bireysel yatırımcılardan değil, merkez bankalarından geliyor. Çin, Rusya, Polonya, Hindistan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankaları, rezervlerini altınla güçlendirmeye devam ediyor.

Özellikle Çin'de sigorta şirketlerine varlıklarının %1'ini altına çevirme yetkisi verilmesi, kurumsal yatırımcıların da altına olan ilgisini artırıyor. Küresel ekonomik belirsizlik devam ettikçe, altının güvenli liman olarak görülmesi ve buna bağlı fiyat artışı sürecek gibi görünüyor.

Kapalıçarşı'da uzun yıllardır piyasa hareketlerini takip eden Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının 3.000 dolar seviyesini aşacağı beklentisinin Türkiye'de de güçlü olduğunu ifade ediyor. Kur korumalı mevduat hesaplarının sona erecek olması ve yatırım fonlarına getirilen vergi artışı, yatırımcıları altına yönelten diğer etkenler arasında yer alıyor.

Türkiye'de altına olan talep, aynı zamanda yüksek enflasyon beklentisiyle de doğrudan ilişkili. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %24'e çıkarması ve TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu %5 olarak açıklaması, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesine neden oluyor.

Geçmişte dünyanın en büyük altın üreticisi Güney Afrika iken, 2007 yılından bu yana Çin, altın üretiminde lider konumda. Bugüne kadar dünya genelinde 210 bin ton altın çıkarıldığı tahmin ediliyor ve halen 50 bin tonluk bir rezervin yer altında olduğu biliniyor.

Her yıl dünyada yaklaşık 3 bin ton altın üretilse de, altın madenciliğinin çevresel etkileri hâlâ tartışma konusu. Siyanür kullanımı ve su kaynaklarının tüketilmesi gibi faktörler nedeniyle, birçok ülkede altın madenciliğine karşı çevresel mücadeleler sürüyor.

Türkiye'de de 1990'lı yıllarda Bergama'da başlayan çevre direnişi ve son olarak Kaz Dağları'ndaki altın madeni projelerine karşı yürütülen protestolar, altın madenciliği konusunda süregelen hassasiyeti gözler önüne seriyor.

Türkiye'de hâlen 19 aktif altın madeni bulunuyor ve yıllık yaklaşık 31 ton altın üretiliyor. Küresel ekonomik belirsizlik ve yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ettikçe, altının yükselişi de sürecek gibi görünüyor.