Altekma, Sorgun Belediyespor'u son sette yıktı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Altekma, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altekma, Sorgun Belediyespor'u son sette yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 20:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Altekma, deplasmanda Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Altekma 3-2 kazandı.

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Setler: 21-25, 25-20, 25-23, 23-25, 16-18

Süre: 142 dakika (29, 25, 29, 36, 23)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.