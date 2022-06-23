Altaylı yıldız MLS'e transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Martin Rodriguez'in ABD takımlarından D.C. United'a transfer olduğu bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Oyuncumuz Martin Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur. Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ