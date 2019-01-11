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Altay'da Kappel takımda kalıyor

Altay'da takımdan gönderilmesi planlanan Leandro Kappel son dönemlerde gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Kaynak: DHA
Altay'da Kappel takımda kalıyor
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11 Ocak 2019 14:34
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Leandro Kappel, kamp dönemindeki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girdi.

Hollandalı futbolcunun devre arasa hazırlıklarında çok iyi çalıştığını ve ikinci yarıda takıma katkı sağlayacağını dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Kappel'in ödemelerinin büyük bölümünü yaptık. Bizden ayrılma talebi olmadı. Veriminin giderek artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bir süre önce Kappel'in eski kulübü Denizlispor'a dönmek için haber yolladığı iddia edilmişti. Sağ kanatta görev alan futbolcu ilk yarıda 15 maçta 3 gol kaydetti.

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