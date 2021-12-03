Altay takımı, Gaziemir Belediyespor Boccia ile buluştu

Altaylı futbolcular Gaziemir Belediyespor Boccia takımıyla bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay takımı, Gaziemir Belediyespor Boccia ile buluştu
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03 Aralık 2021 14:42
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki boccia takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altaylı futbolcularla bir araya geldi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler kazanan boccia takımı oyuncularının, teknik direktör Mustafa Denizli ve A Takım futbolcularla sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Altay'ın oynadığı futbolla 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e renk kattığını belirterek, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını teşvik eden Gaziemir Belediyesine teşekkür eden teknik direktör Mustafa Denizli de belediyenin dezavantajlı gruplar ve amatör spora verdiği katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti.


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