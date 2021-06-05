Altay'ın Fenerbahçe'den transfer hedefi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor.

Haber; Yeni Asır
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Altay'ın Fenerbahçe'den transfer hedefi
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05 Haziran 2021 12:58
Altay'da transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in yeni ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Podolski, Denizlispor'a veda eden Rodallega ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir futbolcu daha aldı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Senegalli golcü Thiam ile de ilgilenmeye başladı.

F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Thiam'la İzmir ekibinin yönetimi görüşme yapacak. Sarı-lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 8 gol attı.

12 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Thiam, Fenerbahçe'nin dışında Internazionale, Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman ve Kasımpaşa'da da oynadı.





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