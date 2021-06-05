Altay'ın Fenerbahçe'den transfer hedefi

Altay'da transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in yeni ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Podolski, Denizlispor'a veda eden Rodallega ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir futbolcu daha aldı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Senegalli golcü Thiam ile de ilgilenmeye başladı.F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Thiam'la İzmir ekibinin yönetimi görüşme yapacak. Sarı-lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 8 gol attı.Thiam, Fenerbahçe'nin dışında Internazionale, Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman ve Kasımpaşa'da da oynadı.