Altay'da Miroslav Stoch sürprizi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Miroslav Stoch ile de masaya oturacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'da Miroslav Stoch sürprizi
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26 Haziran 2021 14:22
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun güvenoyu alır almaz ilk icraatı dış transferde gaza basmak olacak.

Genç başkan, prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Miroslav Stoch ile de masaya oturacak.

Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında oynayan 31 yaşındaki Slovak sol kanadı önümüzdeki hafta içinde İzmir'e davet edecek olan Ekmekçioğlu, transferi bitirmek istiyor.


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