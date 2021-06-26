Altay'da Miroslav Stoch sürprizi

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun güvenoyu alır almaz ilk icraatı dış transferde gaza basmak olacak.
Genç başkan, prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Miroslav Stoch ile de masaya oturacak.
Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında oynayan 31 yaşındaki Slovak sol kanadı önümüzdeki hafta içinde İzmir'e davet edecek olan Ekmekçioğlu, transferi bitirmek istiyor.
Genç başkan, prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Miroslav Stoch ile de masaya oturacak.
Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında oynayan 31 yaşındaki Slovak sol kanadı önümüzdeki hafta içinde İzmir'e davet edecek olan Ekmekçioğlu, transferi bitirmek istiyor.