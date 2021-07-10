Altay'da kuzey operasyonu: 3 transfer atağı

Altay, İsveçli stoper Eric Björkander, Norveçli forvet Erik Botheim ile Danimarkalı golcü Mikael Uhre'yi listesine ekledi.

Haber; Yeni Asır
Abone Ol
Altay'da kuzey operasyonu: 3 transfer atağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2021 15:06
18 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönen Altay'da kurmaylar takviye yapmak için rotasını kuzey ülkelerine çevirdi.

Siyah-beyazlılar İsveç, Danimarka ve Norveç liglerini mercek altına aldı. Dış transferde İsveçli stoper Eric Björkander ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Ülkesinin Mjallby takımında forma giyen 25 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İsveç basınında yer alan haberlerlere göre Altay'ın oyuncunun bonservis ücretini ödediği ve Björkander'in imza atmasının artık an meselesi olduğu ifade edildi.

GOLCÜLERLE TEMASTA

İzmir ekibi hücum hattı içinde Norveç ekibi Bodo Glimt'ten Erik Botheim ile Danimarka'nın Bröndby kulübünden Mikael Uhre'yi listesine aldı. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Altay'ın menajerlerle temasa geçtiği öğrenildi.

21 yaşındaki Botheim, kariyerinde 68 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı. Danimarkalı Uhre ise geçen sezon Bröndby formasıyla attığı 19 golle, krallık tacını taktı. Kariyerinde toplamda 261 karşılaşmada 91 kez rakip fileleri havalandırdı ve 19 golün pasını verdi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.