Almanya'da flaş taraftar kararı: Eylülde seyircili!

Almanya Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan takımlar, statlara seyici alınmasıyla ilgili kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Almanya'da flaş taraftar kararı: Eylülde seyircili!
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04 Ağustos 2020 17:19
Almanya'da futbolda koronavirüs önlemleriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bundesliga I ve II'de yer alan takımlar, eylül ayının ortasından itibaren statlara taraftar alınması konusunda anlaşmaya vardı.

Seyirci sayısının henüz netleşmediği anlaşmanın detayları ise şu şekilde;

- Deplasman seyircisi yok

- Ayakta seyirci olmayacak

- Alkollü içecek satılmayacak



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