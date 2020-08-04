Almanya'da flaş taraftar kararı: Eylülde seyircili!

Almanya'da futbolda koronavirüs önlemleriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bundesliga I ve II'de yer alan takımlar, eylül ayının ortasından itibaren statlara taraftar alınması konusunda anlaşmaya vardı.
Seyirci sayısının henüz netleşmediği anlaşmanın detayları ise şu şekilde;
- Deplasman seyircisi yok
- Ayakta seyirci olmayacak
- Alkollü içecek satılmayacak
Bundesliga I ve II'de yer alan takımlar, eylül ayının ortasından itibaren statlara taraftar alınması konusunda anlaşmaya vardı.
Seyirci sayısının henüz netleşmediği anlaşmanın detayları ise şu şekilde;
- Deplasman seyircisi yok
- Ayakta seyirci olmayacak
- Alkollü içecek satılmayacak