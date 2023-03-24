Haber Tarihi: 24 Mart 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 17:53

Alkol aldıktan sonra oruç tutulur mu? (Diyanet 2023)

Ramazan'dan önce alkol aldıktan sonra oruç tutulur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023 Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlıyor. Diyanet'in yayınladığı Ramazan imsakiyesine göre 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahuru yapacağız. Ancak vatandaşların en merak ettiği konuların başında içki içtikten sonra oruç tutulur mu sorusu geliyor. Orucu bozan haller dışında bu önemli soruya Diyanet ne diyor?

Alkol aldıktan sonra oruç tutulur mu? (Diyanet 2023)
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Mübarek Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan durumlar oldu. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutmakla yükümlü. Peki, Ramazandan önce alkol alınırsa oruç tutulur mu? Ramazan öncesi alkol alan kişi oruç tutabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı... 
ALKOL ALDIKTAN SONRA ORUÇ TUTULUR MU?

Sarhoş olması nedeniyle ibadetlerini yerine getiremeyen kişi, hem içki içtiği hem de bu ibadetlerini yerine getirmediği için öncelikle tövbe etmesi gerekir. Daha sonra ibadetlerini kaza etmesi gerekiyor. Alkol aldıktan sonra imsak vaktine kadar ayık olan, ne dediğini bilen kişi oruç tutabilir, oruca niyet edebilir.
DİYANET ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Ramazan orucunun temel amacı yemeye, içmeye ara vermek değildir. Nefsi bunlardan mahrum bırakmanın yanısıra oruçlu iken yapılmaması gereken durumlar da vardır.

Ramazan ayında alkol almanın günahı nedir sorusu da merak ediliyor. Ramazanda alkol almak, dinen herhangi bir gün içki içmekle aynı günaha sahiptir, dini olarak da yasaktır.

 
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