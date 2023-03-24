Alkol aldıktan sonra oruç tutulur mu? (Diyanet 2023)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mübarek Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan durumlar oldu. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutmakla yükümlü. Peki, Ramazandan önce alkol alınırsa oruç tutulur mu? Ramazan öncesi alkol alan kişi oruç tutabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...Sarhoş olması nedeniyle ibadetlerini yerine getiremeyen kişi, hem içki içtiği hem de bu ibadetlerini yerine getirmediği için öncelikle tövbe etmesi gerekir. Daha sonra ibadetlerini kaza etmesi gerekiyor. Alkol aldıktan sonra imsak vaktine kadar ayık olan, ne dediğini bilen kişi oruç tutabilir, oruca niyet edebilir.Ramazan orucunun temel amacı yemeye, içmeye ara vermek değildir. Nefsi bunlardan mahrum bırakmanın yanısıra oruçlu iken yapılmaması gereken durumlar da vardır.Ramazan ayında alkol almanın günahı nedir sorusu da merak ediliyor. Ramazanda alkol almak, dinen herhangi bir gün içki içmekle aynı günaha sahiptir, dini olarak da yasaktır.