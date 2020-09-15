Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Radyospor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Nazım Sangare için yaptığı teklifi kabul ettiklerini ancak siyah-beyazlı kulübün teklifi daha sonra düşürdüğünü ifade etti.



Nazım Sangare transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini doğrulayan Öztürk, "Beşiktaş bize ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve ilgilendiğini söyledi oyuncuyla. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz ve oyuncunun maaş yükünün çok olmasıyla sadece bonservisle yapılacak bir ilişkinin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin Euro kiralama bedeli, 1,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik" dedi.



Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak siyah-beyazlı kulübün daha sonra anlaşmayı bozduğunu ifade eden Öztürk, "Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon Euro'yu düşürerek 1 milyon Euro'ya kadar teklifi aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik" şeklinde konuştu.







