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Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile bir araya gelecek. Volkan bir kez de yüz yüze özrünü dileyip, kendini ifade edecek.

Kaynak: Sabah
Ali Koç-Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor!
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18 Ekim 2018 03:28
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor. Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi. Kaptan Volkan Demirel'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi. Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi. Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor. Yaptğı yazılı açıklama tatmink,r bulunmayan Volkan'ın yüz yüze görüşmede yapacağı konuşma affında etkili olacak.

BASINA GÖRÜŞMEDIK DIYORLAR AMA...

Görevine son verilen 3 antrenör basının ısrarlı sorularına rağmen Ali Koç'la görüşmediklerini söylerken geçen pazartesi görüşmenin gerçekleştiği ifade edildi. Görüşmenin kulüpte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan yaşananlardan sonra Aykut Kocaman hala sessizliğini koruyor. Kocaman'ın bir açıklama yapmayacağı bildirildi.

SLIMANI'DE KARAR GÜNÜ

Sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'ndan çıkartılan ve geçtiğimiz cuma günü tedavi için İstanbul'a gönderilen Slimani, dün de takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Cezayirli oyuncu, bugün sağlık heyeti tarafından bazı testlere tabi tutulacak. Durumu iyi görülürse takımla çalışmalara başlayacak. Ancak oyuncunun Sivas'ta oynama ihtimali düşük olarak gösteriliyor.

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