Ali Koç ile Jorge Jesus'un görüşmesinden ilginç detay

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki görüşmede fotoğrafa yansıyan taktik tahtasında savunma dizilimi 4'lü olarak görüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ali Koç ile Jorge Jesus'un görüşmesinden ilginç detay
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05 Nisan 2023 11:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş yenilgisi sonrası tartıştığı ve yollarını ayıracağı öne sürülen Jesus'u önceki akşamki idmanda ziyaret ederek destek mesajları verdi. Koç'un sürpriz ziyaretinde Jesus'un elini tutarken çekilen kare, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

TAKTİK TAHTASINDA 4'LÜ SAVUNMA KURGUSU

Bilindiği üzere Jesus, Sarı Lacivertliler'de derbi ve kritik maçlara inatla 3'lü defansla çıkıp, her seferinde hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Beşiktaş önünde de inadından vazgeçmedi. Sonuç değişmedi, önceki derbilerdeki kopya gollerle 4-2 kaybetti. Derbiler ve kritik maçlarda sınıfta kalan Portekizli teknik adam ile Başkan Ali Koç'un yaptığı görüşmedeki bir detay gözlerden kaçmadı. Bu kare, taktik tahtasında 4'lü savunma kurgusu yapan Jesus'un Ali Koç'la buluşması sonrası 3'lü savunmadan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.



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