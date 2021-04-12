Ali Gültiken: "İrfan Can artık Fenerbahçe oyuncusu"
Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Ali Gültiken'in sözleri...
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12 Nisan 2021 22:28
Fenerbahçe
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