Ali Gültiken: "İrfan Can artık Fenerbahçe oyuncusu"

Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Ali Gültiken'in sözleri...

Haber; Sporx.com
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Ali Gültiken: 'İrfan Can artık Fenerbahçe oyuncusu'
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12 Nisan 2021 22:28


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