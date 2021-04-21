Alexander Sörloth, Trabzonspor'a Berisha'yı önerdi

Sezon sonuna yaklaştıkça Trabzonspor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez haber, geçtiğimiz sezonun Gol Kralı unvanlı Alexander Sörloth'un ülkesinden geldi. Norveç medyasında yer alan haberlere göre, sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth, vatandaşı Veton Berisha'yı bordo-mavililere önerdi. Norveç'te Viking takımının formasını giyen Berisha, 27 yaşında ve 1.75 boyunda. santrfor mevkinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli isim, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi. Berisha, 17 gol atarken 8 de asist yaptı.



Haberin detayında ise şu bilgilere yer verildi: Sörloth, Berisha'nın Trabzonspor'da kendisini göstereceğine inanıyor. Oradan Avrupa'nın önemli takımlarına gitmek daha kolay oluyor. Berisha'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi var ancak bu çözülmeyecek bir durum değil.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



